MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 326,30 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 326,30 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 320,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 322,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.918 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 6,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

