MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 297,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 297,50 EUR zu. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 298,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 293,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.263 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 356,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 19,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 210,80 EUR fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 29,14 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,81 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 341,22 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Luftfahrt-Aktien Airbus, MTU & Co. steigen - Rückenwind durch SAFRAN-Zahlen

MTU Aero Engines-Analyse: Kaufen-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von DZ BANK

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen