MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 333,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 333,00 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 336,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 334,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 17.262 Aktien.

Bei einem Wert von 350,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Mit einem Zuwachs von 5,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR ab. Mit Abgaben von 37,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,70 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 13,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

