MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag freundlich

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 198,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 202,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 197,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.891 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 19.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 224,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 11,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.11.2021 Kursverluste bis auf 161,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 221,64 EUR.

Am 21.03.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.180,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.020,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.07.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 9,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Ausblick: MTU Aero Engines legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Erste Schätzungen: MTU Aero Engines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines