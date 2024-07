MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Vormittag nach

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 257,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 257,40 EUR. Bei 257,20 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.965 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 markierte das Papier bei 258,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 0,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,54 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,26 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 259,60 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,09 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie fester: MTU Aero bucht in Farnborough Auftragsvolumen von fast einer Milliarde Dollar

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Freitagshandels im Minus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge