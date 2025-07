MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 376,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 376,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 373,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.384 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 24.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 1,22 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2024 Kursverluste bis auf 244,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 54,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 376,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,49 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Juni 2025: Experten empfehlen MTU Aero Engines-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen

DZ BANK beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Kaufen