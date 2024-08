MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 270,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 270,20 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 270,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 269,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.678 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 279,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 3,19 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 41,45 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,52 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,30 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,65 EUR fest.

