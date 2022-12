MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Vormittag ein

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 204,10 EUR nach. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 203,60 EUR. Bei 204,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 713 Stück gehandelt.

Am 28.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 7,69 Prozent zulegen. Bei 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 36,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 227,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 EUR gegenüber 1,58 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.349,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.004,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 16.02.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,10 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines