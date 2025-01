MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Bei der MTU Aero Engines-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 327,80 EUR.

Mit einem Wert von 327,80 EUR bewegte sich die MTU Aero Engines-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 333,20 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 327,80 EUR. Bei 328,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.830 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 350,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 351,70 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 19.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 25.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 13,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

