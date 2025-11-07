Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusRutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street mit Abgaben -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
JPMorgan trifft eine der höchsten BaFin-Strafen. Großauftrag lässt NEL-Aktie explodieren. EU ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq. HAMBORNER REIT verdient weniger. HOCHTIEF erhöht Prognose für operativen Konzerngewinn 2025. Trotz Umsatzrückgang: Moller-Maersk hebt Jahresprognose an. AstraZeneca: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline.
