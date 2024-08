Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagmittag mit Verlusten

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 438,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 438,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 433,80 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 439,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.021 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (473,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2024. Mit einem Zuwachs von 7,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 336,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,43 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 499,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 18,25 Mrd. EUR gegenüber 17,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 08.08.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,48 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats