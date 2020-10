Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 214,00 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 12.563 Punkten steht. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 211,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 176.656 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 284,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei einem Wert von 141,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2020).

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 242,42 EUR. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,95 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

