Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Aktie verlor um 12:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 270,10 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 268,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 271,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 87.647 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 4,30 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Mit Abgaben von 31,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 282,36 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.642,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 präsentieren. Am 08.11.2023 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 18,35 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com