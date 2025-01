Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag fester

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 492,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 492,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 492,70 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 491,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.280 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 526,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2024 auf bis zu 374,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 23,96 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,47 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 531,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20,65 Mrd. EUR, gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 26.02.2026.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 42,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

