Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft büßt am Nachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 492,80 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 492,80 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 489,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 494,20 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.713 Stück gehandelt.

Am 16.12.2024 markierte das Papier bei 526,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 374,10 EUR. Dieser Wert wurde am 11.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 31,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,47 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 531,50 EUR aus.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 20,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 42,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

