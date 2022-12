Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 303,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 307,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 301,00 EUR ab. Bei 301,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 242.082 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 1,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,89 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 298,18 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 08.11.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.850,00 EUR – ein Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15.480,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 23,02 EUR je Aktie.

