Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 491,00 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 491,00 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 491,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 493,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.500 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 526,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 7,13 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 374,10 EUR am 11.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 23,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,47 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 531,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 42,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

