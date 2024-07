Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 460,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 460,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 460,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 457,90 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 37.824 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2024 auf bis zu 473,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 2,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 325,50 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Abschläge von 29,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,12 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 481,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 EUR gegenüber 3,79 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,19 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,92 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen