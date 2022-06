Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag ins Minus

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 10.06.2022 12:22:00 Uhr um 1,9 Prozent auf 220,90 EUR nach. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 220,30 EUR. Bei 223,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 90.721 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (282,25 EUR) erklomm das Papier am 01.02.2022. Mit einem Zuwachs von 21,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 205,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 7,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 289,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11.307,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.551,00 EUR umgesetzt worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 27,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

