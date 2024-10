Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 497,30 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 497,30 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 497,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 495,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101.679 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 501,00 EUR markierte der Titel am 10.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,74 Prozent. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 364,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 510,14 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 47,05 EUR fest.

