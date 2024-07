Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Freitagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 463,50 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 463,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 463,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 462,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.375 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR an. 2,18 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.07.2023 bei 328,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,15 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 494,14 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 18,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 46,02 EUR je Aktie belaufen.

