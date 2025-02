Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 526,40 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 526,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 520,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 530,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 101.013 Stück.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 533,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,37 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 401,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 31,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,54 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 533,13 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Das EPS belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 20,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 42,41 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

