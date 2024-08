Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag leichter

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 436,10 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 436,10 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 435,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 440,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 52.351 Stück.

Am 01.07.2024 markierte das Papier bei 473,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 8,60 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 16.08.2023 auf bis zu 346,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 20,59 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 500,57 EUR an.

Am 08.08.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 8,45 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 17,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 46,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

