Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag leichter

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 238,40 EUR nach. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 236,10 EUR. Bei 237,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 223.994 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2022 bei 282,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 205,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 16,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 282,64 EUR an.

Am 09.08.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.307,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 20,99 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie tiefer: Schärfere Richtlinien für Öl- und Gasprojektversicherung

Analysten sehen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Luft nach oben

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com