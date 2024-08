Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Nachmittag fester

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 442,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 439,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.187 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 473,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.08.2023 Kursverluste bis auf 346,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,20 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 501,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Das EPS belief sich auf 12,16 EUR gegenüber 8,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 17,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 46,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

