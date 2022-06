Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagvormittag gesucht

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 17.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 221,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 222,20 EUR aus. Bei 221,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 14.488 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,49 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 8,02 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 288,25 EUR.

Am 10.05.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 4,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 4,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 11.307,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.551,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 27,99 EUR fest.

