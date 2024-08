Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 459,50 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 459,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 457,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 462,00 EUR. Zuletzt wechselten 24.568 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 2,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 351,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 503,29 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,78 EUR je Aktie aus.

