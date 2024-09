Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag stabil

Aktie im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 487,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 487,70 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 493,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 487,30 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 490,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 258.190 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 498,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 361,80 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,82 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,20 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 511,67 EUR.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 12,16 EUR gegenüber 8,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 47,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag