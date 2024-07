Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 451,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 451,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 452,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 446,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 71.945 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 473,60 EUR markierte der Titel am 01.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 335,30 EUR ab. Mit Abgaben von 25,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,12 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 494,14 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 18,25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 46,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

