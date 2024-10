Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 475,80 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 475,80 EUR. Bei 473,30 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 475,30 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 40.522 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (512,80 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,78 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 364,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 23,37 Prozent sinken.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,49 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 515,38 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 12,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 8,45 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 15,22 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 44,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

