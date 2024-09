Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft büßt am Dienstagvormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 488,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 488,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 487,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 489,90 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.202 Stück gehandelt.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 498,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 2,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 361,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,20 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 511,67 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,39 Mrd. EUR gegenüber 15,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 47,12 EUR je Aktie belaufen.

