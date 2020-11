Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 239,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.264 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 237,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 242,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 152.363 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2020 00:00:00 auf bis zu 284,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 19.03.2020 00:00:00 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 241,17 EUR angegeben. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 20,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

