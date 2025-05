Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 570,40 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 570,40 EUR nach oben. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 575,20 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 575,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.803 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (421,70 EUR). Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 35,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,40 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,00 EUR.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,82 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

