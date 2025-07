Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnet am Nachmittag Verluste

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 563,40 EUR abwärts.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 563,40 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 560,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 568,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.415 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 615,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 8,51 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 421,70 EUR am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 25,15 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 21,75 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 581,13 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 46,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

