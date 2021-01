Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 226,90 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 13.653 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 229,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 494.187 Stück.

Am 17.02.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,20 EUR an. Am 19.03.2020 gab der Anteilsschein bis auf 141,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 250,77 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus. In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 24,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

