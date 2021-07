Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit positiven Vorzeichen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 229,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.511 Punkten steht. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 230,40 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 229,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.329 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 06.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,30 EUR. Bei einem Wert von 194,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2020).

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 273,62 EUR aus. Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 24,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Munich Re steigert Gewinn und bestätigt Ausblick - Munich Re-Aktie schließt höher

Allianz und Munich Re an Bord: Acht große Versicherer verpflichten sich dem Klimaschutz

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images