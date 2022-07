Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag kaum verändert

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bewegte sich um 29.07.2022 09:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 218,10 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 220,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 218,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 220,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.513 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 22,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 6,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 280,58 EUR.

Am 10.05.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,29 Prozent auf 11.307,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.551,00 EUR umgesetzt.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2022 wird am 09.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 22,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

