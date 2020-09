Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 218,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 12.783 Punkten steht. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 217,40 EUR nach. Mit einem Wert von 220,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87.841 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,20 EUR an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 141,10 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 242,42 EUR angegeben. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 20,97 EUR je Aktie belaufen.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

