Centogene-Aktie zieht kräftig an: Centogene weitet COVID-19-Antigen-Tests auf Frankfurter Flughafen aus

Nach dem erfolgreichen Start am Hamburger Flughafen seien die hochsensitiven Sars-CoV-2-Antigen-Tests des Unternehmens ab sofort auch am Centogene -Testzentrum am Frankfurter Flughafen verfügbar, teilte das Biotech -Unternehmen Centogene NV mit.

Die validierte, hochsensitive Antigen-Testlösung ermögliche einen Laborbefund nach 2,5 Stunden und erweitere das Angebot an COVID-19-PCR-Tests, die bereits an vier deutschen Flughäfen verfügbar seien.

Im Frankfurter Börsenhandel gewinnt die Centogene-Aktie zeitweise 8,56 Prozent auf 10,40 Euro hinzu.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: SamaraHeisz5 / Shutterstock.com