EVOTEC-Aktie gewinnt: EVOTEC erhöht EBITDA-Prognose für 2019

Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen hob seine Prognose für den operativen Gewinn an und bestätigte den Ausblick für Umsatzwachstum sowie Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Im dritten Quartal legte das operative Ergebnis kräftig zu, während EVOTEC unter dem Strich aufgrund eines Basiseffekts und eines höheren Steueraufwands deutlich weniger verdiente.

Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnet EVOTEC 2019 nun mit einem Wachstum von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 92 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen ein Wachstum von mehr als 10 Prozent angepeilt. Der Ausblick für das Umsatzwachstum von etwa 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 364 Millionen Euro wurde bestätigt, ebenso die Prognose für unverpartnerte Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 30 bis 40 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte EVOTEC 22,9 Millionen aufgewendet.

Im dritten Quartal legten die Erlöse um 15 Prozent auf 114 Millionen Euro zu. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen lagen mit 12 Millionen Euro rund 10 Prozent höher. Das bereinigte EBITDA kletterte um 16 Prozent auf 35 Millionen Euro.

Unter dem Strich verdiente EVOTEC mit 12,4 Millionen Euro allerdings knapp zwei Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Seinerzeit hatte EVOTEC Sonderträge im Zusammenhang mit einer Akquisition verbucht.

Höheres Gewinnziel stützt EVOTEC-Aktie

Ein höheres Ziel von EVOTEC für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr ist am Dienstag an der Börse gut angekommen. Der Kurs der Aktie stieg im XETRA-Handel am Vormittag noch 1,85 Prozent auf 19,80 Euro - das bisherige Tageshoch lag bei 20,30 Euro. Das Plus schmolz zuletzt auf 0,21 Prozent bei 19,48 Euro ab.

Ein Händler merkte allerdings an, dass der Marktkonsens bereits über dem nun höher gesteckten Ziel liege. Das dritte Quartal sei stark gewesen.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images