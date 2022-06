DAX stabilisiert sich vor dem Wochenende etwas - Sturz unter 13.000 Punkte vermieden

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 13.092,85 Punkten in den Handel ein und legte dann weiter zu. Zeitweise schaffte er es über die Schwelle von 13.200 Punkten, musste einen Teil seiner Gewinne im Laufe des Nachmittags jedoch wieder abgeben und verabschiedete sich schließlich 0,67 Prozent stärker bei 13.126,26 Zählern ins Wochenende.

Am großen Verfallstag an den Terminbörsen hat sich der DAX somit von der Verkaufswelle am Vortag etwas erholt. Viel mehr als einen Stabilisierungsversuch im Abwärtstrend sahen die Experten jedoch vorerst nicht.

Hohe Inflation und steigende Zinsen bleiben am Markt die dominierenden Themen und schüren bei Investoren die Angst vor einer Rezession. Die überraschend deutliche Zinserhöhung in der Schweiz hatte die Kurse am Vortag stark belastet.

Auch die Drosselung der Gaslieferungen aus Russland spielt zunehmend eine Rolle. Das Szenario eines Lieferstopps von russischem Gas scheine jetzt immer wahrscheinlicher zu werden, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Es könnte eine sofortige Rezession in Deutschland auslösen.

