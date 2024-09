Nach längerer Funkstille

Nach rund zwei Monaten Funkstille meldete sich der bekannte Investor Keith Gill alias Roaring Kitty am Freitag mit einem Beitrag auf X zurück. Die Meme-Aktien von GameStop und AMC zogen daraufhin klar an - obwohl Gill wohl ein anderes Papier im Visier hatte.

• Keith Gill alias Roaring Kitty mit erstem X-Beitrag seit Ende Juni

• Meme aus "Toy Story 2" gepostet - Bezug zu Chewy wahrscheinlich

• GameStop und AMC nicht erwähnt - Aktien springen trotzdem an

Wie üblich ohne Worte, sondern nur mit einem Bild meldete sich Keith Gill alias Roaring Kitty am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst X zurück. Der Meme-Investor, der maßgeblich an der Hype-Rally der GameStop-Aktie Anfang 2021 beteiligt war, hatte sich zuvor seit Ende Juni erneut still verhalten. Obwohl Gill in seinem neuen Beitrag die beliebten Meme-Aktien GameStop und AMC weder erwähnte noch einen offensichtlichen Hinweis auf sie gab, reagierten die Anleger prompt.

Roaring Kitty schürt Spekulationen: Meme-Aktie Chewy erneut im Fokus?

Am Freitag postete Roaring Kitty zum ersten Mal seit dem 27. Juni wieder ein Bild auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Das Meme, ein Standbild aus dem Animationsfilm "Toy Story 2", zeigt Andy, der Woody fallen lässt - das Gesicht des Spielzeug-Cowboys wurde dabei jedoch durch ein Hundegesicht ersetzt. Laut "MarketWatch" ist dieses Toy Story-Bild in den letzten Jahren als Meme mit dem Titel "Ich will nicht mehr mit dir spielen" bekannt geworden.

Das Hundegesicht, das Woody nun verpasst bekommen hat, dürfte den Followern von Keith Gill bereits bekannt sein. Denn auch schon in seinem letzten X-Beitrag von Ende Juni hatte Gill dieses gepostet - jedoch nur vor einem blauen Hintergrund und ohne jeglichen Kontext. Damals wurde spekuliert, dass sich das Hundegesicht auf den Online-Tierbedarfshändler Chewy beziehen dürfte - und tatsächlich wurde wenig später bekannt, dass Keith Gill an dem Unternehmen beteiligt ist. Laut "Der Aktionär" besaß Gill im Juli einen Anteil von 6,6 Prozent an Chewy.

Der jüngste Beitrag ließ nun auf X die Vermutung aufkommen, dass Gill seine Anteile möglicherweise ganz oder teilweise verkauft haben könnte. Dennoch blieb die Reaktion der Chewy-Aktie am Freitag verhalten: Das Papier schloss an der NYSE mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 26,19 US-Dollar. Im vorbörslichen Montagshandel geht es zwischenzeitlich um 0,38 Prozent auf 26,29 US-Dollar nach oben.

Meme-Aktien von GameStop und AMC im Aufwind

Umso mehr tat sich vor dem Wochenende jedoch bei den Aktien von GameStop und AMC. Obwohl Gills Beitrag keine Erwähnung dieser Meme-Aktien beinhaltete, reagierten sie mit klaren Kursgewinnen auf seinen ersten Social-Media-Beitrag seit rund zwei Monaten. Die GameStop-Aktie stieg am Freitag an der NYSE um 6,83 Prozent auf 23,92 US-Dollar. Am Montag sinkt sie jedoch wieder etwas, zuletzt beliefen sich die Verluste auf 0,92 Prozent auf 23,70 US-Dollar. Auch AMC verzeichnete am Freitag einen deutlichen Kursanstieg von 5,29 Prozent auf 4,98 US-Dollar. Im vorbörslichen Montagshandel fällt sie zeitweise allerdings um 1,00 Prozent auf 4,93 US-Dollar. Diese Bewegungen zeigen einmal mehr, wie viel Einfluss jede Aussage von Keith Gill - egal zu welchem Thema - auf die Meme-Aktien-Community hat.

Diese Verbindung besteht zwischen GameStop und Chewy

Bereits im Frühjahr 2023 hatte Gills Rückkehr zum Kurznachrichtendienst X die Aktien von GameStop und AMC in die Höhe getrieben und Erinnerung an die Meme-Aktien-Rally aus dem Jahr 2021 wachgerufen. Dasselbe Muster wiederholte sich am Freitag, als sein erster Beitrag nach der monatelangen Pause erneut für Aufsehen sorgte. Womöglich erhoffen sich Anleger, dass Roaring Kitty in den sozialen Medien nun wieder etwas aktiver wird - zumal am morgigen Dienstag die GameStop-Zahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht werden.

Es gibt allerdings auch eine Verbindung zwischen GameStop und Chewy: Seit September 2023 bekleidet Ryan Cohen den CEO-Posten des Videospielehändlers. Cohen ist jedoch auch Mitgründer von Chewy und fungierte dort lange Jahre als CEO, bis er den Posten im Jahr 2018 aufgab. Auch dies könnte mit dazu beigetragen haben, dass Roaring Kittys aktuelles Meme, das sich offenbar auf Chewy bezieht, die GameStop-Aktie beflügelt.

