Nach Quartalszahlen

Anschlusskäufe nach bereits hohem Kurszuwachs am Vortag haben am Donnerstag das Chartbild von TeamViewer weiter aufgehellt.

An der Spitze im MDAX legten die Titel des Spezialisten für Fernwartungssoftware am frühen Nachmittag um 8,2 Prozent auf 13,50 Euro zu. Sie kletterten damit über die viel beachtete 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend und haben in nur zwei Handelstagen mehr als 22 Prozent gewonnen.

Am Dienstag hatte TeamViewer mit Quartalszahlen die Anleger überzeugt, die am Ende des Tages einen Kursgewinn von gut 13 Prozent einstreichen konnten. Die Aktien hatten im Juli nach mehrmonatigem Abwärtstrend eine Bodenbildungsphase vollzogen, aus der sie nun nach oben ausbrechen. Mit dem jüngsten Kursplus bewegen sie sich auf dem höchsten Niveau seit Anfang April.

FRANKFURT (dpa-AFX)