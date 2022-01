Nach ifo-Index: DAX hält Stabilisierungstendenz

Der DAX stieg mit einem Gewinn von 0,85 Prozent bei 15.139,07 Punkten in den Handel ein. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 0,55 Prozent auf 15.094,37 Zähler hinzu.

Für bessere Laune sorgt die beeindruckende Wende an der Wall Street am Vorabend, die allerdings in Asien keine Wirkung zeigte.

Ukraine-Konflikt und Fed schicken DAX am Montag auf Talfahrt

Belastet von der Angst vor einer Drosselung der US-Notenbankhilfen und einer eskalierenden Ukraine-Krise war der deutsche Leitindex am Montag erstmals seit Oktober wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten gerutscht. Er ging 3,8 Prozent schwächer bei 15.011,13 Punkten aus dem Handel.

An der Wall Street war es zunächst ähnlich stark bergab gegangen, doch in den letzten Handelsstunden drehte sich das Blatt. Die Indizes schlossen leicht im Plus.

ifo-Index zieht die Bullen wieder an

Das Geschäftsklima in Deutschland ist im Januar vor allem wegen unerwartet optimistischer Geschäftserwartungen etwas besser als erwartet gewesen. Der vom ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 95,7 (Dezember revidiert: 94,8) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation auf dem ursprünglich gemeldeten Vormonatsniveau von 94,7 prognostiziert.

Aus dem Ausland legen unter anderem Microsoft, Texas Instruments, Visa und American Express Geschäftszahlen vor.

