"Auf den Tod der russischen Börse": Russischer Anlageexperte mit skurriler Einlage bei Live-Interview

• Experte erklärt Moskauer Börse für tot• Einbruch russischer Kurse• Sarkasmus unter Experten

Das Interview mit dem russischen Anlageexperten Alex Butmanov, CEO und Gründer von DTI Algorithmic, verlief anders als geplant und wurde vorzeitig von der Moderatorin abgebrochen. Butmanov stieß in einem Live-Interview bei RBK Investors, einem kremlnahen russischen Wirtschaftssender, der über YouTube gestreamt wird, auf den Tod der russischen Börse an.

Zu Beginn der Sendung waren sich Butmanov und die Moderatorin Elina Tikhonova noch einig, dass man sich aktuell keinen "Guten Tag" mehr wünschen kann. Auf die Frage von Tikhonova, ob der Börsenhändler eine Zukunft in seinem Job sehe, antwortete dieser, er werde zukünftig wohl wieder als Weihnachtsmann arbeiten.

Russischer Anlageexperte hält Moskauer Börse für tot

Dann überraschte er die Journalistin weiter und holte unter dem Tisch eine Sodaflasche hervor, um auf den Tod der russischen Aktienmärkte anzustoßen. Er schließe sich hiermit dem russischen Finanzexperten, Sergej Usichenko an, der bereits 2008 während der weltweiten Finanzkriese mit einer Kaffeetasse Vodka den Aktienmärkten den Tod voraussagte und heute stellvertretender CEO einer ukrainischen Baumarktkette (Epicentr K) ist. Mit den Worten "Du warst uns nahe, interessant für uns. Ruhe in Frieden, lieber Freund", prostete Butmanov mit Blick in die Kamera der Moskauer Börse zu. Die Moderatorin wollte nicht auf diesen "Flashmob", wie sie es nannte, eingehen und brach das Interview an dieser Stelle ab. Laut Spiegel diskutierte Butmanov nach seiner Einlage aber noch mit den anderen geladenen Experten über die aktuell verheerende Lage der russischen Wirtschaft.

Handel an der Moskauer Börse weiter ausgesetzt

Wann an der Moskauer Börse wieder gehandelt wird, bleibt unklar. Es soll tagesaktuell darüber entschieden werden, ob der Aktienhandel wieder aufgenommen wird. "Der Handelsplan der Moskauer Börse für den 9. März wird am 9. März 2022 vor 9:00 Uhr Moskauer Zeit auf der Website der Bank von Russland veröffentlicht" heißt es auf der Webseite der russischen Zentralbank. Ob dann jedoch der Aktienhandel wieder aufgenommen wird, ist unklar. Die Konsequenzen einer Öffnung der Moskauer Börse und die massiven Verluste, lassen sich erahnen, wenn man an die europäischen Börsen blickt.

