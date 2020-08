Dermapharm-Aktie kräftig unter Druck trotz Prognoseerhöhung für 2020

Deshalb hat der SDAX -Konzern seine Prognose für 2020 erhöht. Das teilte Dermapharm am Freitag in Grünwald mit. Demnach erwartet Dermpaharm nun einen Umsatzanstieg von 12 bis 15 Prozent und einen Anstieg beim bereinigten operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 8 bis 10 Prozent. Bisher ging das Management in beiden Fällen von einem Wachstum im oberen einstelligen Prozentbereich aus.

Umsatz und Ergebnis konnte Dermapharm im ersten Halbjahr steigern. Nach vorläufigen Zahlen kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 378 Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg leicht um 2 Prozent auf 92 Millionen Euro. In den Zahlen spiegele sich die erhöhte Nachfrage im ersten Quartal bei den Markenarzneimitteln wider, als auch eine Glättung dieser Bevorratungseffekte im zweiten Quartal, sagte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier. Die endgültigen Zahlen legt der Konzern am 9. September vor.

Die optimistischere Prognosen von Dermapharm für das laufende Jahr kann den Aktien am Freitag keinen Schub verleihen. Nachdem die Papiere des Arzneimittelherstellers zum Handelsstart auf XETRA noch kurzzeitig zulegten, sind sie bereits kurz darauf ins Minus gedreht und zeigen sich nun 3,89 Prozent schwächer bei 44,21 Euro. Vorbörslich hatte es noch nach Gewinnen ausgesehen.

Die höheren Prognosen des Unternehmens für 2020 habe man erwartet, merkte Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank an. Denn Dermapharm beziehe nun die ehemalige Merck-Tochter Allergopharma in ihre Schätzungen mit ein. Mit Blick auf die Zahlen zum zweiten Quartal lägen Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) unter seinen Schätzungen. Der Abbau von Lagerbeständen von Markenprodukten und die coronabedingten Schließungen hätten offenbar stärker belastet als angenommen.

Ein Händler merkte hingegen an, dass die Dermapharm-Aktien mit einem Abschlag zu denen anderer Spezialpharmaka-Hersteller handele. Mit den höheren Prognosen für 2020 könne dieser nun am Markt zumindest teilweise ausgepreist werden.

