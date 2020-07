Dow Jones startet nach Arbeitsmarktdaten fester ins neue Quartal

Der Dow Jones begint den Mittwochshandel um 0,26 Prozent höher bei 25.879,38 Punkten.

Am Vortag war an der Wall Street das stärkste Quartal seit 1998 mit Aufschlägen von 17 Prozent im Dow Jones-Index und von 30 Prozent im NASDAQ Composite zu Ende gegangen. Die rasante Erholung folgte auf dem massiven Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Pandemie und ihre Folgen für die Weltwirtschaft wird auch im dritten Quartal das bestimmende Thema an den Börsen bleiben. Die Anleger bewegen sich weiterhin zwischen der Angst vor einer weiteren Virusausbreitung und der Hoffnung auf eine schnelle Wirtschaftserholung - dank staatlicher Stützungsmaßnahmen und einer ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken.

Vor allem in den USA steigt die Zahl der Neuinfizierten erneut rasant an. Einige US-Bundesstaaten verzeichnen sogar Rekordzahlen. Am Dienstag hatte der US-Mediziner und Präsidentenberater Anthony Fauci vor einem massiven Anstieg der Infektionen gewarnt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in den USA könne von derzeit mehr als 40.000 auf 100.000 ansteigen, so Fauci bei einer Anhörung im US-Senat.

Vorboten für US-Arbeitsmarktbericht der Regierung

Konjunkturseitig haben US-Unternehmen im Juni ihren Personalbestand kräftig aufgestockt. Zudem wurden die Daten für Mai spektakulär revidiert von einem Jobverlust in Millionenhöhe zu einem Zuwachs in Millionenhöhe. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden im Juni gegenüber dem Vormonat 2,369 Millionen Jobs. Analysten hatten ein Plus von 2,5 Millionen vorausgesagt.

Im Mai waren der Revision zufolge 3,065 Millionen Arbeitsplätze hinzugekommen. Ursprünglich hatte ADP einen Verlust von 2,760 Millionen gemeldet.

