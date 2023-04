Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

• Umsatzwachstum und 16. Quartal in Folge mit positivem bereinigten EBITDA• Weiteres Wachstum geplant• Endgültige Vereinbarung zu HEXO-Kauf abgeschlossen

Tilray macht im dritten Quartal etwas mehr Umsatz

Am Montagabend veröffentlichte der Cannabis-Konzern Tilray seine Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023, das am 28. Februar 2023 endete. Im abgelaufenen Jahresviertel konnte Tilray 145,6 Millionen US-Dollar Nettoumsatz verbuchen, nach 144,1 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Die Vertriebseinnahmen stiegen, wie das Unternehmen mitteilte, gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 65,4 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verbuchte einen Bruttoverlust in Höhe von 11,7 Millionen US-Dollar, während der bereinigte Bruttogewinn 44,3 Millionen US-Dollar betrug. Die Bruttomarge lag bei minus acht Prozent. Die bereinigte Bruttomarge stieg derweil von 26 Prozent im Vorjahresquartal auf 30 Prozent. Das bereinigte EBITDA lag bei 14 Millionen US-Dollar, was für Tilray das 16. Quartal in Folge mit positivem bereinigten EBITDA bedeutete. Derzeit erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 60 bis 66 Millionen US-Dollar - eine Steigerung von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Tilray verwies auf eine starke Finanzlage mit 408,3 Millionen US-Dollar in bar und marktgängigen Wertpapieren und bekräftigte die Erwartung, im Geschäftsjahr 2023 einen positiven freien Cashflow aus den operativen Segmenten zu liefern.

"Während des Quartals haben wir uns weiterhin auf unsere höchsten Prioritäten konzentriert: den Erhalt und das Wachstum des Umsatzes in allen Kernmärkten und -regionen bei gleichzeitiger Optimierung der Plattform, um positive Free-Cashflow-Werte auf einer beschleunigten Zeitachse zu erzielen. Wir arbeiten an beiden Fronten und erzielten trotz herausfordernder Marktdynamiken in Kanada, Europa und den USA ein Umsatzwachstum sowie unser 16. Quartal in Folge mit einem positiven bereinigten EBITDA.", zitiert Tilray Chairman und Chief Executive Officer Irwin D. Simon.

Endgültige Vereinbarung zum HEXO-Kauf abgeschlossen

Trotz der anhaltend schwierigen Bedingungen auf dem Cannabismarkt hat Tilray in Kanada seine führende Position nach Marktanteilen behauptet. Und das Unternehmen will weiter wachsen: Neben der Veröffentlichung der Quartalszahlen gab Tilray bekannt, eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von HEXO - eines der größten lizenzierten Cannabisunternehmen in Kanada - zu einem Gesamtkaufpreis von etwa 56 Millionen US-Dollar abgeschlossen zu haben. Der Abschluss der Vereinbarung unterliege den üblichen und ausgehandelten Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der HEXO-Aktionäre und der gerichtlichen Genehmigung und werde voraussichtlich im Juni 2023 abgeschlossen.

Die Übernahme baut laut Tilray auf der erfolgreichen strategischen Allianz zwischen den beiden Unternehmen auf. Tilray geht davon aus, dass es seine Position durch die Ergänzung der führenden wachstumsstarken Marken von HEXO deutlich stärken kann und "erwartet, dass das fusionierte Unternehmen die bestehende kanadische Position von Tilray mit einem Pro-forma-Marktanteil von 12,9 % und der Marktposition Nr. 1 in allen wichtigen Märkten und einem führenden Anteil in den meisten Produktkategorien stärken wird", wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Management zuversichtlich für gemeinsame Zukunft

Tilray-CEO Irwin D. Simon erklärte hinsichtlich der Zahlenvorlage und der Bekanntgabe zum HEXO-Kauf: "Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, das führende und am stärksten diversifizierte Cannabis-Lifestyle- und CPG-Unternehmen der Welt zu sein. Unsere Strategie zur Verwirklichung dieser Vision konzentriert sich auf die Verfolgung gezielter Wachstumsmöglichkeiten, wie sie sich in unseren opportunistischen Übernahmen von Montauk Brewing Company und HEXO widerspiegeln, die erhebliche Fortschritte bei der Steigerung der Betriebseffizienz und der Verbesserung der Rentabilität gemacht haben, während sie weiterhin in branchenführende Marken investieren." Bei Tilray freue man sich, dass die gemeinsamen Perspektiven vorankämen und erwarte eine nahtlose Integration des Geschäfts von HEXO in Tilrays Plattform. "Gleichzeitig werden wir uns weiterhin unermüdlich auf Kosten- und Betriebseffizienz konzentrieren und unsere branchenführende Bilanz stärken, um nachhaltiges, profitables Wachstum und Shareholder Value zu erzielen.", so Simon.

Auch bei HEXO zeigt man sich zuversichtlich für die Übernahme durch Tilray. "Im vergangenen Jahr hat HEXO einen rigorosen Kostensenkungs- und Bilanzoptimierungsplan aufgestellt und umgesetzt. Als wir letztes Jahr die Zusammenarbeit mit Tilray begannen, war der Wert, der durch die Kombination unserer Unternehmen erzielt werden könnte, um wettbewerbsfähig zu sein und profitables Wachstum auf dem stark fragmentierten kanadischen Markt voranzutreiben, sofort klar.", so Mark Attanasio, Vorsitzender von HEXO. Angesichts des jüngsten Gegenwinds in der Branche habe der HEXO-Vorstand entschieden, dass die Aktionäre davon profitieren würden, Teil des Geschäfts von Tilray und dessen starken Plänen zu sein. "Mit Irwin und seinem Führungsteam sind wir zuversichtlich, dass unsere Marken als Teil von Tilray Brands weiter wachsen und gedeihen werden.", so Attanasio.

