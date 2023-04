Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

• TerrAscend will durch Notierung an der TSX attraktiver werden• Canopys Börsengang an der TSX fungiert als Vorbild für TerrAscends Pläne• Cannabis-Boom von 2018 und 2020/2021 vorerst vorbei

TerrAscend ist ein US-amerikanisches Cannabis-Unternehmen, das Büros in Kalifornien, Pennsylvania und auch in Ontario (Kanada) betreibt. Bislang sind die Unternehmensanteile an der Canadian Securities Exchange (TER) und im kaum regulierten Over-the-Counter-Markt (TRSSF) handelbar. Nun strebt TerrAscend aber eine Hauptkotierung an der deutlich größeren Börse in Toronto, der Toronto Stock Exchange (TSX), an. Welche Ziele stecken hinter diesen Plänen? Und warum geht TerrAscend nicht an die größeren US-Börsen wie die NYSE oder die NASDAQ?

TerrAscend strebt Notierung an der TSX an

Mitte März machte TerrAscend erstmals den Plan eines Börsengang in Toronto öffentlich. Wie das kanadische Businessportal "MJBizDaily" berichtet, hat das Führungsteam des Unternehmens während einer kürzlich abgehaltenen Telefonkonferenz mit Analysten neben den Finanzergebnissen einige weitere Einzelheiten zu dem geplanten Börsengang mitgeteilt. Zu den zusätzlichen Details gehörten der Zeitplan für die Börsennotierung, die nach der für Juni angesetzten Aktionärsversammlung stattfinden soll. Ebenfalls ging der Vorstand auf die Frage ein, wie die TSX die finanzielle Gesundheit des Unternehmens in Zukunft fördern könnte, indem sie die Tür für institutionelle Anleger öffnet.

"Wir glauben, dass die TerrAscend-Aktie durch die Notierung an der TSX einem breiteren Kreis von institutionellen Anlegern zugänglich gemacht wird, die auf der Suche nach Chancen bei führenden Cannabisbetreibern in einigen der besten Märkte der Welt sind", erklärte der TerraAscend-Vorstandsvorsitzende Jason Wild während der Telefonkonferenz. Dennoch räumt Wild ein, dass das Uplisting keine "magische Kugel" sei, die den ökonomischen Druck auf TerrAscend verringern würde, insbesondere weil die Kapitalmarktsituation gerade für wachstumsorientierte Unternehmen in den letzten Monaten so schwierig war. "Wir glauben jedoch, dass ein gut geführtes, Cashflow-positives Unternehmen wesentlich mehr Wert freisetzen und seine Kapitalkosten deutlich senken kann, wenn es an einer größeren Börse mit mehr Teilnehmern, höheren Standards und größerer Liquidität notiert ist", zitiert "MJBizDaily" den optimistisch gestimmten TerrAschend CEO.

Toronto Stock Exchange - das neue Börsenmekka der Cannabis-Aktien?

TerrAscends Pläne sind kein Einzelfall - vielmehr interessieren sich immer mehr Cannabis-Unternehmen für eine Erst- oder Zweitnotierung an der Börse in Toronto. Das in Massachusetts ansässige Unternehmen Curaleaf Holdings beispielsweise hat ebenfalls Gespräche mit der TSX über die Möglichkeit einer Börsennotierung seiner Aktien geführt. Der hauptsächliche Grund für diese Ausweichpläne ist die juristische Situation in den USA, wo Cannabis auf Bundesebene weiterhin als verboten gilt - nur in einigen Einzelstaaten wie allen voran in Kalifornien ist Cannabis legal. In Kanada hingegen ist Cannabis auf Bundesebene erlaubt, was auch einer Börsennotierung weniger Hindernisse bereitet.

Trotzdem sind auch für TerrAscend, das einen Teil seiner Vermögenswerte in Kanada hält, einige Umstrukturierungen vonnöten. Dabei will sich Wild an dem Vorbild des größeren Konkurrenten CanopyGrowth orientieren. Canopy Growth will nämlich die Unternehmenssparte Canopy USA abspalten, was es dem Unternehmen ermöglichen könnte, die geplanten Akquisitionen von US-Pflanzengeschäften abzuschließen, während es weiterhin an der TSX (WEED) notiert bleibt. Die NASDAQ, an der Canopy (CGC) derzeit ebenfalls notiert ist, wies jedoch darauf hin, dass das Unternehmen nach der Umstrukturierung nicht an der Börse verbleiben dürfe.

"Wir glauben, dass TerrAscend's Umstrukturierung eine Holdinggesellschaft - die auch das Vehikel für die Börsennotierung ist - beinhaltet, die ein Nicht-US-Cannabisunternehmen oder ein US-Unternehmen ist, das kein Cannabis-Unternehmen ist", schrieb Owen Bennett, ein Aktienanalyst für die in New York ansässige Investmentbank Jeffries Group, in einer kürzlich erschienenen Research Note. "Diese wird dann von den US-Vermögenswerten abgegrenzt, die in einem separaten Unternehmen gehalten werden, an dem aber - ähnlich wie bei der von Canopy Growth vorgeschlagenen Struktur - die Holdinggesellschaft stimmrechtslose Anteile hält."

Die tiefe Krise der Cannabis-Aktien

Auch wenn die genauen juristische Schritte nicht feststehen, so kann dennoch festgehalten werden, dass der Börsengang in Toronto von TerrAscend nicht unbedingt zu einem günstigen Zeitpunkt für eine Cannabis-Aktie stattfindet. 2018 und dann noch einmal 2020 und Anfang 2021 waren Cannabis-Aktien eines der heißesten Themen an der Börse, die Kurse von Aktien wie Canopy Growth, Aurora Cannabis oder Tilray sind förmlich explodiert. Doch seit einigen Monaten ist Ernüchterung eingekehrt: Die hohen Zinsen als Folge der galoppierenden Inflation dämpften das Spekulationsfieber - Anleger bevorzugten zuletzt lieber stabile Value-Titel und mieden wachstumsorientiere Unternehmen, die oftmals noch unprofitabel sind und auf immer teurere Kredite angewiesen sind. Zudem konnten die Cannabis-Unternehmen die hohen Erwartungen, die Anleger und teilweise auch Analysten an sie knüpften, nicht erfüllen. Die hohen Bewertungen erschienen dadurch immer unhaltbarer, satte Kursverluste waren die Folge. Einige Unternehmen haben massenweise Mitarbeiter entlassen müssen, so strich Canopy Growth zuletzt 800 Stellen.

Immerhin: TerrAscend befindet sich weiterhin auf einem kontinuierlichen Wachstumspfad. So meldete das Unternehmen für das Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 247 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 21 Prozent gegenüber dem Umsatz von 194 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Im vierten Quartal 2022 verzeichnete TerrAscend einen positiven Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,5 Millionen US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal entspricht.

