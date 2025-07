Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Nachmittag kräftig

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,6 Prozent auf 0,635 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 7,6 Prozent auf 0,635 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,650 USD. Bei 0,610 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.209.772 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,145 USD an. Mit einem Zuwachs von 237,848 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.06.2025 bei 0,351 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,716 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 08.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,78 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

